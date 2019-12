KCNA: Nord-Korea har utført en viktig rakettest

NTB utenriks

Kunngjøringen om den viktige testen kommer bare to dager etter at Nord-Korea antydet at den midlertidige stansen i utprøving av langdistanseraketter kunne bli opphevet. Slike raketter kan eventuelt også brukes til å sende opp atomstridshoder.

I meldingen fra det statlige nyhetsbyrået Korean Central News Agency heter det at resultatet av den viktige testen er rapporter til sentralkomiteen for det regjerende Arbeiderpartiet.

– Testen vil ha en viktig effekt for igjen å endre den strategiske betydningen til Nord-Korea i nær framtid, skriver KCNA.

Det går ikke klart fram hva som egentlig er testet, men satellittbilder skal indikere at Nord-Korea virkelig er i gang med å gjenoppta testing av motorer som kan brukes på raketter som kan sende opp satellitter. FN har forbudt landet å sende opp satellitter fordi det anses som å være en annen måte å drive utprøving av langdistanseraketter som kan bære atomvåpen.

Nord-Korea har to ganger greid å sende opp satellitter i bane rundt jorden. En gang i 2012 og den andre gangen i 2016.

