Kraftig opptrapping av krisen i Irak

Dødstallene stiger etter de målrettede angrepene mot demonstranter i Bagdad fredag. Minst 25 er drept og 130 såret, opplyser myndighetene.

Skytingen i den irakiske hovedstaden pågikk fra fredag kveld til morgentimene lørdag. Den tok til da angripere i biler åpnet ild på Khilaniplassen og ved Sinak-brua, områder som har blitt samlingssteder for demonstrantene.

Demonstranter forteller at strømmen ble skrudd av på plassen, noe som bidro til kaoset som oppsto da folk løp for å komme unna kulene.

Politifolk er blant de drepte, ifølge irakisk politi.

Satt i brann

En improvisert base som demonstrantene hadde bygget på en parkeringsplass, ble satt i brann. Bygningene rundt er tydelig merket av kulehull.

Lørdag hadde demonstranter som forsøkte å vende tilbake til stedet, heist et blodig, hvitt flagg. En mann gikk rundt og samlet tomhylser.

Irakiske sikkerhetsstyrker var lørdag morgen utplassert i gatene som leder til Khilaniplassen.

Angrep mot sjialeder

Nok en dramatisk hendelse fant sted lørdag morgen, da en drone slapp en bombe over hjemmet til den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr.

Kilder i Sadrs parti opplyser at han ikke var til stede i huset i sjiamuslimenes hellige by Najaf da angrepet skjedde.

Sadr har støttet de voldsomme protestene som siden begynnelsen av oktober har preget Irak. Han har også oppfordret sine tilhengere om å gå ut i gatene for å beskytte demonstrantene.

Militsgrupper

Så langt har ingen gått ut og tatt på seg ansvaret for angrepene, men demonstrantene mener tilhengere av iranskstøttede militsgrupper står bak.

De har også fått skylda for lignende angrep mot demonstranter tidligere, både i Bagdad og i byer i den sjiadominerte, sørlige delen av landet.

Torsdag ble minst 13 personer knivstukket i Bagdad etter at tilhengere av de iranskstøttede gruppene forsøkte å holde sin egen motdemonstrasjon.

Fredagens blodbad skjedde bare timer etter at USA innførte sanksjoner mot lederne for Asaib al-Haq, en mektig iranskstøttet militsgruppe som beskyldes for å stå bak snikskytterangrep mot demonstranter

Hundrevis drept

Nesten 430 mennesker er blitt drept og 20.000 såret siden demonstrasjonene begynte for over to måneder siden. Mange er drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker.

Demonstranter krever politiske reformer og et oppgjør med korrupsjon og ineffektivitet. Protestbevegelsen gjør også opprør mot Irans økende påvirkning i landet.

Regjeringen har lovet reformer, og statsminister Adel Abdul-Mahdis har kunngjort at han går av. Det har vært nok til å roe gemyttene, og nå ser krisen ut til å skjerpes ytterligere.

