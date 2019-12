Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker

NTB utenriks

Beslutningen fra juryen i domstolen i Los Angeles falt fredag. Den konkluderte med at Tesla-sjefens utsagn om at den 64 år gamle britiske dykkeren ikke var ærekrenkende.

– Min tillit til menneskeheten er gjenopprettet, sa Musk da han fikk høre om kjennelsen, skriver New York Times.

I retten hadde Unsworths advokat lagt ned krav om en oppreisningserstatning på opptil 190 millioner dollar, om lag 1,7 milliarder kroner. Musk hadde oppgitt at hans verdier i Tesla og romselskapet Space X beløper seg til om lag 20 milliarder dollar, 180 milliarder kroner.

Juryen sammensatt av fem kvinner og tre menn brukte under en time på å komme til konklusjonen om at Musk var uskyldig å ha ærekrenket briten.

– Vanlig fornærmelse

Da Musk vitnet i retten onsdag forklarte han hvorfor han i juli i fjor omtalte Vernon Unsworth som en «pedo-fyr» på Twitter. Unsworth var med på å redde ut tolv gutter fra en oversvømt grotte i Thailand.

Uttalelsen kom etter at Unsworth hadde rakket ned på Musks tilbud om å bygge en liten ubåt for å redde grotteguttene. Unsworth kalte det et «PR-stunt» fra Musk.

Musk har tidligere sagt at «pedo-fyr» er en vanlig fornærmelse i Sør-Afrika hvor han vokste opp, og at uttrykket er synonymt med «ekkel gamling» og at uttrykket brukes for å fornærme noens utseende og oppførsel – ikke for å anklage noen for pedofili.

Musk ba senere om unnskyldning for Twitter-meldingen og slettet den.

Ikke oppriktig

Dykkeren hadde i retten hevdet at Musks unnskylding ikke var oppriktig. Dersom han ikke saksøkte ham ville påstanden se ut til å være sann.

Dette ble derimot parert av Musks prosessfullmektig som trakk fram at Unsworth etter redningsdåden hadde blitt hedret av både den britiske og dronningen og av Thailands konge. Han var blitt fotografert ved siden av statsminister Theresa May og blitt invitert til å holde foredrag på skoler og til å bidra i en barnebok.

– Personer beskyldt for pedofili blir ikke feiret av verdensledere. Konger og dronninger står ikke ved siden av pedofile, sa advokat Alex Spiro under sin sluttprosedyre.

(©NTB)