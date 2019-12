Tyske sosialdemokrater blir værende i Merkels regjering

NTB utenriks

SPD-landsmøtet åpnet i Berlin fredag. Blant forslagene som var oppe til avstemning, handlet et om å umiddelbart forlate storkoalisjonen som ledes av den borgerlige statsministeren Angela Merkel.

Det forslaget falt fredag kveld. Et flertall av de 600 delegatene ønsker i stedet at partiets nye lederduo skal innlede «diskusjoner» med Merkels parti og stille en rekke betingelser for at regjeringssamarbeidet skal overleve.

Den nye lederduoen Norbert Walter-Borjans og Saskia Esken tilhører partiets venstrefløy og er forholdsvis ukjente politikere. De kom overraskende best ut av lederkonkurransen, og under landsmøtet skal de velges formelt. Det skal også velges tre nestledere.

SPD har mange dårlige valg bak seg som juniorpartner til Angela Merkels CDU og søsterpartiet CSU i Bayern. Mange fraksjoner ønsker at partiet skal løsrive seg og starte på nytt med å bygge en bredere velgerbase.

En meningsmåling som sist lørdag ble offentliggjort av byrået Forsa, viser at SPD ligger på 14 prosents oppslutning. Partiet har vært juniorpartner for Merkel i ti av hennes 14 år ved makten.

(©NTB)