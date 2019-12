Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre

NTB utenriks

Sammen med den polske regjeringssjefen Mateusz Morawiecki gikk Merkel fredag gjennom den beryktede porten med påskriften «Arbeit macht frei».

De la ned kranser ved den såkalte dødsveggen, der tusenvis av fanger ble skutt under andre verdenskrig.

– Det finnes ingen ord som kan gi uttrykk for vår sorg, sa Merkel i en tale under besøket.

Hun ga også uttrykk for stor skam på åstedet for noen av de verste forbrytelsene begått av Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

– Å minnes forbrytelsene er et ansvar som aldri tar slutt, sa Merkel, som tydelig slo fast at ansvaret hviler på Tyskland.

Uttalelsene ble tolket som kritikk av det høyrepopulistiske partiet AfD, som mener tyskerne bør bruke mindre tid og krefter på å beklage nazistenes handlinger.

Flere tidligere tyske statsministre har vært i Auschwitz-leirene sørvest i Polen. Men fredagens besøk er Merkels første etter at hun ble regjeringssjef for 14 år siden.

(©NTB)