Måling: Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater

Partiet øker med 1,4 prosentpoeng og når rekordnivået 25,4 prosent. Det er nesten 8 prosentpoeng over valgresultatet i riksdagsvalget i 2018.

Målingen er tatt opp før torsdagens dramatiske beskjed fra en samlet opposisjon om at de vurderer å avsette Socialdemokraternas arbeidsmarkedsminister Eva Nordmark dersom ikke regjeringen kommer dem i møte om organiseringen av Arbeidsformidlingen.

SDs pressesjef Henrik Gustafsson er svært fornøyd med tallene.

– Det er gledelig at flere målingen viser samme tendens, at vi øker og blir liggende høyt over en periode, sier han.

Gustafsson mener det er flere grunner til at SD tar velgere fra de øvrige partiene, ikke minst at paritet har bygd opp tillit over tid i saker som angår folk i hverdagen.

Sveriges statsminister Stefan Löfven leder en mindretallsregjering, men har støtte fra et flertall i riksdagen. Dagens regjeringssituasjon er en konsekvens av at ingen av de etablerte partiene vil inngå noen form for samarbeid med Sverigedemokraterna.

