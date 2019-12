Irritert Handke på Nobel-pressekonferanse

NTB utenriks

– Jeg har ingen synspunkter på krigen i Jugoslavia. Jeg har ingen synspunkter. Jeg liker litteratur, ikke synspunkter, sa Handke.

Da det for en måned siden ble kjent at den østerrikske dramatikeren er tildelt nobelprisen i litteratur for 2019, utløste det igjen en hissig debatt rundt Handkes holdninger til krigen i eks-Jugoslavia.

Han har så langt holdt pressen på armlengdes avstand, men fredag stilte han opp foran et stort pressekorps i Börshuset i Stockholm.

Etter kort tid handlet spørsmålene igjen om anklagene om at han har bagatellisert serbiske krigsforbrytelser. Men Handke var rask til å avvise dem.

– Det er et veldig innviklet spørsmål, og det ville tatt lang tid å svare på det, jeg tror ikke dette er det rette forumet, sa han.

Da spørsmålene likevel fortsatte å handle om eks-Jugoslavia fremfor litteraturen, ble Handke tydelig irritert. Han fortalte at han nylig fikk tilsendt et brev med dopapir.

– Jeg foretrekker denne typen brev framfor de spørsmålene dere stiller nå, sa Handke og la til at han tidligere har forsøkt å svare på kritikken, men uten resultat.

– Jeg forsøkte å prate med dem som protesterte da jeg mottok Ibsenprisen, men de var ikke interessert i å prate. De var ikke åpne for dialog, men du kan kanskje hjelpe meg der, svarte Handke da han fikk spørsmål om de planlagte demonstrasjonene mot ham i Stockholm.

