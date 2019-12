Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir

NTB utenriks

Den provisoriske Vucjak-leiren utenfor Bihac nordvest i Bosnia er uten både vann og strøm, og de som bor der må gå til nærmeste bebyggelse for å tigge vann.

Forholdene er svært uhygieniske og er blitt enda verre etter hvert som vinteren har satt inn.

Ifølge Bosnias sikkerhetsminister kommer leiren til å bli stengt i begynnelsen av neste uke. Beboerne skal flyttes til andre steder i landet.

Grunnen til at migrantene har slått seg ned akkurat her, er at de ønsker seg videre inn i EU-landet Kroatia, men grensen er strengt bevoktet, og mange som forsøker å ta seg over, blir pågrepet. Flere migranter skal ha blitt kledd nesten nakne og fratatt alle eiendeler før de er blitt sendt tilbake over grensen til Bosnia.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner har gjentatte ganger varslet om at leiren er uegnet for mennesker fordi den ligger på en gammel søppelfylling i nærheten et minefelt som stammer fra krigen på Balkan på begynnelsen av 1990-tallet.

– Levevilkårene for hundrevis av mennesker i den provisoriske Vucjak-leiren er skammelig, sa Dunja Mijatovic, Europarådets menneskerettskommissær, da hun tidligere i uka besøkte leiren.

Ifølge Mijatovic mangler mange av beboerne ordentlige klær og sko.

– Det er umenneskelig og uakseptabelt å holde mennesker under slike betingelser, fastslo hun.

