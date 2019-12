WHO: Over 140.000 døde av meslinger i 2018

NTB utenriks

Meslinger fortsetter å spre seg også i år. I november ble det registrert tre ganger så mange smittetilfeller som i november i fjor, skriver UNICEF i en pressemelding torsdag kveld.

– Vi kan rett og slett ikke godta at en sykdom som har vært på god vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten. Det er to vaksiner som skal til for å forhindre titusener av barnedødsfall. Det må vi klare å gjøre noe med, fastslår UNICEF.

Tallene kommer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og United States Centers for Diseases Control and Prevention (CDC).

Vaksineraten stagnerer

De viser at antallet barn som blir vaksinert mot sykdommen, har stagnert i nesten ti år, og at det er fattige land, spesielt de sør for Sahara, som er verst rammet.

Men heller ikke vestlige land slipper unna den negative utviklingen.

Fire europeiske land, Storbritannia, Hellas, Albania og Tsjekkia, har mistet sin status som meslingfrie, og i USA er det i år registrert det høyeste antallet smittetilfeller på 25 år.

Utbrudd på Samoa

Tallene blir offentliggjort samtidig som øystaten Samoa i Stillehavet kjemper mot et omfattende meslingutbrudd, med over 4.000 smittede. 62 personer er døde. Av dem er 54 barn.

– Vi har sett en skummel økning av meslingutbrudd over hele verden de siste årene, og vi ser det akkurat nå på Samoa. Rundt 90 prosent av de døde er barn under fire år, heter det i uttalelsen fra UNICEF.

I 2018 var det fem land som ble spesielt hardt rammet av meslingutbrudd: Kongo, Liberia, Madagaskar, Somalia og Ukraina. Disse landene sto for 45 prosent av alle tilfellene.

Viktig dose nummer to

Så mange som 23 millioner liv anslås å ha blitt reddet av meslingvaksinen de 18 siste årene. Likevel har andelen som blir vaksinert gått ned det siste tiåret. Mens 86 prosent av verdens barn anslås å ha fått den første vaksinedosen i 2018, fikk færre enn 70 prosent den andre. For å hindre utbrudd må dekningsgraden være på 95 prosent.

Mens antallet som døde av sykdommen økte med 15 prosent fra 2017 til 2018, økte antall smittetilfeller med hele 29 prosent, skriver nyhetsbyrået DPA.

I alt ble 9,8 millioner mennesker smittet av meslinger i 2018, viser WHOs oversikt.

