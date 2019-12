Nytt skritt mot riksrett i USA

NTB utenriks

– Det som står på spill, er demokratiet vårt, sier Pelosi.

Hun har nå bedt om at det blir utarbeidet et forslag til tiltale i riksrettsprosessen. Det betyr at det kan ligge an til avstemning om riksrett allerede før jul.

– Presidenten gir oss ikke noe annet valg enn å gripe inn når han nok en gang forsøker å korrumpere valget for egen vinnings skyld, forklarer Pelosi.

Press på Ukrainas president

Ifølge henne er sakens faktum ubestridt.

– Presidenten misbrukte sin makt for sin egen personlige politiske vinnings skyld, på bekostning av vår nasjonale sikkerhet, ved å holde tilbake militær bistand og et viktig møte i det ovale kontor i bytte mot en kunngjøring om en etterforskning mot hans politiske rival, oppsummerer hun.

Demokratenes anklage er at Trump forsøkte å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn.

Biden er favoritt til å bli Trumps motkandidat i presidentvalget neste år.

Senatet avgjør

Trump selv er ikke imponert. På Twitter langer han ut mot Demokratene, som han mener bygger saken på «INGENTING».

Ifølge Trump var kontakten med Zelenskyj helt passende.

«Dette vil bety at den mer enn viktige og sjelden brukte riksrettsprosessen vil bli brukt rutinemessig for å angripe framtidige presidenter. Det var ikke det våre grunnlovsfedre så for seg. Det som er bra, er at Republikanerne ALDRI har vært mer samlet. Vi kommer til å vinne!» skriver presidenten.

Det er Senatet som til slutt avgjør om presidenten skal felles i saken. Og der har Trumps parti Republikanerne kontroll.

«Overveldende beviser»

Tidligere onsdag møtte Pelosi sine demokratiske partifeller bak lukkede dører og spurte dem «Er dere klar?» Svaret var et rungende «ja», skriver nyhetsbyrået AP, som viser til kilder som var til stede i rommet.

Pelosi skal tidligere ha vært imot å fortsette riksrettsprosessen mot Donald Trump, men etter høringsrundene som nå er gjennomført, ser den ut til å være uunngåelig.

I en 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringene til en rekke høytstående diplomater og embetsfolk, konkluderte etterretningskomiteen i Representantenes hus tidligere i uka med at det foreligger overveldende beviser for at Trump misbrukte embetet sitt.

Frykt for presidentkonge

Pelosi trekker linjer tilbake til grunnlovsfedrene. Det de fryktet, forklarer hun, var at monarkiet skulle vende tilbake i USA, og at presidenten skulle bli en presidentkonge som lot seg korrumpere.

Derfor står ingen over loven i USA, heller ikke presidenten:

– Riksrett ble innført som en sikkerhetsforanstaltning nettopp for å beskytte oss mot en farlig eller korrupt president.

(©NTB)