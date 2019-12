Hevder Iran har utviklet kortdistanseraketter

NTB utenriks

I et brev til FNs generalsekretær António Guterres ber ambassadørene fra de tre landene om at Sikkerhetsrådet på sitt neste møte blir orientert om at Irans utvikling av kortdistanseraketter er i strid med FN-resolusjonen som landet er pålagt.

I brevet skal fire eksempler på at Iran har raketter med muligheter for å bære atomvåpen, være listet opp.

USA trakk seg fra atomavtalen med Iran i mai i fjor, men avtalen blir fremdeles holdt i hevd av Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina, som alle er medlemmer med vetorett i Sikkerhetsrådet, samt av Tyskland.

I november uttalte også Frankrike, Tyskland, Storbritannia og EU i en felles uttalelse at de er «ekstremt bekymret» for Irans beslutning om å gjenoppta uran-anrikingen landet og oppfordret da iranske myndigheter til å stanse all aktivitet som bryter med atomavtalen.

