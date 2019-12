Gatekamper i franske byer under protest mot pensjonsreform

NTB utenriks

Fra Marseille i sør til Lille i nord marsjerte tusenvis av franskmenn i røde og gule vester.

TV-bilder viser maskerte demonstranter som driver hærverk og kjemper mot politiet langs marsjruten i Paris. Også i byene Rennes, Nantes og Bordeaux meldes det om sammenstøt mellom politi og demonstranter. I Nantes brukte politiet tåregass mot demonstranter som kastet bluss.

I Paris samlet demonstrantene seg rundt området ved Gare de l'Est, der politiet hadde bedt alle forretninger, kafeer og restauranter om å holde stengt.

Politiet utførte sikkerhetssjekker av over 9.000 mennesker som ankom demonstrasjonen, og allerede før marsjen startet hadde de pågrepet 71 personer.

Om lag 6.000 politifolk er utplassert i den franske hovedstaden, og myndighetene har blant annet sperret av presidentpalasset og stengt Eiffeltårnet.

Nyhetsbyrået AP beskriver marsjen gjennom den østlige delen av Paris som «et virvar av sosial misnøye», men felles for alle deltakerne var en dyp motvilje mot president Emmanuel Macron.

Macron er ventet å offentliggjøre detaljene i pensjonsreformen neste uke. Regjeringen har lovet å ikke røre pensjonsalderen, som nå er 62 år og lavere for de med spesielt tunge yrker. Men reformen innebærer samtidig tiltak som skal få folk til å stå lenger i jobb.

For Macron er pensjonsreformen et viktig ledd i de økonomiske reformene som han mener er nødvendige for at Frankrike skal være konkurransedyktig i årene som kommer.

