Europeiske stormakter tror Iran utvikler raketter som kan bære atomvåpen

De tre landene har sendt et brev til FNs generalsekretær António Guterres om saken. Der ber landenes FN-ambassadører om at Sikkerhetsrådet orienteres om Irans utvikling av raketter, som de mener strider mot atomavtalen som ble inngått i 2015.

Irans utenriksminister Javad Zarif går til motangrep på Twitter. Han sier de europeiske landene bare dekker over sin manglende evne til å overholde avtalen, og sier at de gir etter for "amerikansk mobbing".

I brevet henvises det blant annet til bilder delt i sosiale medier i april, som viser en test av en ny mellomdistanserakett med navnet Shabab-3. Denne skal være teknisk i stand til å bære atomstridshoder.

De europeiske landene viser også til tre andre oppskytinger i år, som de mener viser en lang serie framskritt i iransk raketteknologi.

USA trakk seg fra atomavtalen med Iran i mai i fjor, men avtalen blir fremdeles holdt i hevd av Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina, som alle er medlemmer med vetorett i Sikkerhetsrådet, samt av Tyskland.

I november uttalte også Frankrike, Tyskland, Storbritannia og EU at de er ekstremt bekymret for Irans beslutning om å gjenoppta anrikingen av uran.

