EU krever regler før Facebook kan lage egen valuta

Det varslet Unionens medlemsland i en felles uttalelse torsdag. De bruker det engelske begrepet «stablecoin» – kryptovalutaer som er bundet opp til tradisjonelle verdier som dollar eller gull for å unngå de store verdisvingningene som for eksempel bitcoin er preget av.

– Ingen slike systemer må gjøres operative før spørsmålene om juss, regulering og tilsyn er avklart, heter det i uttalelsen.

Etter at Facebook la fram planer om å etablere kryptovalutaen libra har en rekke land og myndigheter reagert. Selskapet ser for seg at valutaen skal kunne brukes til betaling over landegrensene, og at den skal kunne kjøpes for standardvalutaer som dollar eller euro.

Ettersom Facebook har 2,4 milliarder brukere, er frykten at libra kan komme til true de nasjonale valutaene og føre til store omveltninger i finansmarkedene. Det er også bekymring for at den kan bli tatt i bruk til hvitvasking eller terrorfinansiering, bekymringer som også gjelder kryptovalutaer generelt.

