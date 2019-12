Drapssiktet nordmann i Thailand risikerer 20 års fengsel

NTB utenriks

Mannen er nå siktet for drap og risikerer 20 års fengsel, opplyser hans norske advokat Sulman Hussain til TV 2.

Bakgrunnen for siktelsen er en hendelse på et hotellrom i feriebyen Phuket i august som endte med at nordmannen kvalte en britisk familiefar. Nordmannen har erkjent de faktiske forholdene, men mener at han handlet i nødverge.

Briten skal i forkant av hendelsen blant annet ha stukket nordmannen i skulderen med en smørkniv.

Nordmannen ble pågrepet av politiet og senere løslatt mot kausjon. Mannen rømte fra Thailand og er etterlyst av Interpol i 188 land.

(©NTB)