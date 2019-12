Uvaksinerte på Samoa bes sette opp røde flagg utenfor hjemmene sine

NTB utenriks

Torsdag og fredag skal helsepersonell gå fra dør til dør for å gjennomføre vaksinasjoner. Statsapparatet stenger da for at de offentlige ansatte skal kunne hjelpe til med massevaksinasjonskampanjen.

60 personer er døde av meslinger, viser tall fra onsdag. De fleste av dem er barn. 52 av barna var fire år eller yngre.

4.052 tilfeller av meslinger er registrert hittil.

Myndighetene i stillehavsnasjonen erklærte unntakstilstand i midten av november, og vaksinen ble dermed obligatorisk. Myndighetene har bedt dem som ikke er vaksinerte, om å gi seg til kjenne.

– Vi ber folk om å sette opp et rødt tøystykke eller et flagg foran husene sine og ved veikanten, for å varsle at de ikke er vaksinert, sier offentlig tjenestemann involvert i vaksinasjonskampanjen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt andre land om bistand til å få bekjempet utbruddet. I tillegg til Norge stiller blant andre Frankrike, Australia, New Zealand, Storbritannia og Japan med helsearbeidere.

Før utbruddet var om lag 30 prosent av befolkningen vaksinert, mens dette nå er nå økt til 55 prosent, ifølge myndighetene.

Målet er at over 90 prosent av befolkningen skal vaksineres, ifølge statsminister Tuilaepa Sailele Malielegaoi.

