To russiske diplomater utvises etter drap i Berlin

NTB utenriks

Beslutningen er tatt fordi russiske myndigheter ikke har samarbeidet i drapsetterforskningen, opplyser det tyske utenriksdepartementet.

– Til tross for gjentatte krav fra høytstående tjenestemenn, har ikke russiske myndigheter samarbeidet på tilfredsstillende vis i etterforskningen, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Russlands utenriksdepartement fordømmer den tyske avgjørelsen.

Tyskland kan forvente seg at to av deres diplomater blir utvist fra Russland, ifølge formannen i utenrikskomiteen i det russiske underhuset, Leonid Slutskij.

– Har bevis

Meldingen fra Tyskland kommer etter at det tidligere onsdag ble kjent at den føderale politimyndigheten tar over etterforskningen av drapet.

Den tyske politimyndigheten mener de har bevis for at russiske myndigheter eller myndighetene i den russiske republikken Tsjetsjenia var involvert i drapet.

Utenriksdepartementet opplyser ikke hvem som er utvist eller hvilken stilling de har, men begge to var ansatt ved den russiske ambassaden i Berlin. Utvisningen skjer med umiddelbar virkning.

Drept på åpen gate

Den georgiske mannen ble skutt og drept i august i år. Øyenvitner fortalte da at en mann kom syklende og skjøt offeret bakfra på kloss hold. Hendelsen skjedde på høylys dag i en travel gate i bydelen Moabit, ved den populære parken Tiergarten i Berlin. Drapsmannen avfyrte nok et skudd da offeret lå på bakken. Det hele framsto som en ren likvidering, ifølge vitner.

Drapsmannen forsvant på sykkel. Politiet fant senere denne dumpet i elva Spree i nærheten. Også drapsvåpenet ble funnet her.

En 49 år gammel mann fra Russland er pågrepet i saken. Han mistenkes også for å ha vært involvert i drapet på en russisk forretningsmann i 2013, ifølge DPA.

Flere anklager

Drapet har blitt sammenlignet med attentatet mot den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i Storbritannia i mars 2018.

De to ble forgiftet med nervegiften novitsjok. Begge overlevde angrepet, men måtte tilbringe lang tid på sykehus. Russiske myndigheter har avvist at de sto bak, og hendelsen førte til et iskaldt forhold mellom Storbritannia og Russland. En rekke russiske diplomater ble utvist fra flere land.