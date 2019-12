Saudi-Arabias konge inviterer Qatars emir til toppmøte

NTB utenriks

Toppmøtet i Golfrådet (GCC) finner sted i Riyadh 10. desember. Invitasjonen kommer samtidig som det er tegn til at konflikten mellom de to landene er i ferd med å trappes ned.

GCC har seks medlemsland. Tre av dem, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain, samt Egypt har siden 2017 deltatt i en økonomisk boikott av Qatar.

Boikotten er etter alt å dømme et forsøk på å tvinge Qatar til å endre utenrikspolitisk linje og få landet til blant annet å bryte all kontakt med Iran. De andre landene har anklaget Qatar for å støtte «radikale islamister», noe Qatar avviser på det sterkeste.

Boikotten innebærer at de andre landene har stengt sine luftrom for flyginger fra Qatar, samtidig som personer fra Qatar er blitt nektet innreise.

Tre av de boikottende landene deltar for tiden i en fotballturnering i Qatar etter å ha meldt seg på i siste liten. Torsdag skal både Saudi-Arabia og Qatar spille semifinaler.

Emiren av Qatar har selv ikke deltatt på toppmøter i Golfrådet etter at blokaden ble innført. I stedet har landet sendt høytstående tjenestemenn.

