Kongressmedlemmer i USA vil straffe Kina for forfølgelse av uigurene

NTB utenriks

Lovforslaget ble vedtatt med et overveldende flertall. 407 personer stemte for, mens bare én sa nei.

Forslaget er strengere enn et tilsvarende lovforslag som ble godkjent i Senatet i september. Det må imidlertid godkjennes av Senatet og signeres av president Donald Trump før det kan tre i kraft. Lovforslagene skal også kombineres.

Gjør han det, forventes det sterke reaksjoner fra Kina, som allerede uttrykker misnøye.

I en uttalelse fra Kinas regjering onsdag kaller de lovforslaget «et eksempel på amerikansk innblanding i Kinas interne anliggender».

Utenriksdepartementet sier at USA har lukket øynene for innsatsen for å bekjempe terrorisme og ivareta menneskerettighetene i Xinjiang, og hevder lovforslaget ignorerer fakta.

Den siste tiden har Kina blitt kritisert for å ha etablert store interneringsleirer for massefengsling av uigurer, særlig i Xinjiang vest i landet. Lekkede dokumenter som skal stamme fra kinesiske myndigheter, viser hvordan Kina systematisk hjernevasker hundretusener av muslimer i såkalte oppdragelsesleirer.

Kina hevder leirene er et tilbud om frivillig utdannelse og trening til den muslimske befolkningen, de fleste av dem uigurer.

Forholdet mellom USA og Kina, som er dypt inne i en omfattende handelskrig, er fra før anspent etter at president Donald Trump undertegnet lover med støtte til demonstrantene i Hongkong, noe som fikk Kina til å rase.

(©NTB)