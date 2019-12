Instagram vil kreve at brukere oppgir fødselsdato

NTB utenriks

Tiltaket er gjort for at selskapet, som er eid av Facebook, bedre skal overholde amerikansk lov og sine egne retningslinjer om at brukerne av appen skal være over 13 år.

– Å spørre etter denne informasjonen vil hjelpe oss med å forhindre at mindreårige registrerer seg på Instagram, opplyser selskapet onsdag.

Informasjonen om alder vil ikke bli synlig for andre, sier selskapet, som har mer enn 1 milliard brukere på tjenesten.

Det kommer ikke fram hvordan Instagram skal håndtere mindreårige som oppgir falsk fødselsdato, noe som har vært et problem for flere sosiale medieplattformer.

Kunngjøringen kommer dagen etter at det amerikanske teknikkmagasinet TechCrunch skrev at Instagram ikke gjør som de fleste andre sosiale medier og sjekker alderen til brukerne.

Artikkelen påpeker at Facebook og Instagram ansetter moderatorer som kan blokkere profiler til brukere de mistenker er under 13 år.

(©NTB)