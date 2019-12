Flere døde etter tyfon på Filippinene – nær en halv million mennesker måtte evakuere

NTB utenriks

Fire personer druknet, mens fem personer mistet livet da trær falt over dem, opplyser politi og redningstjenester. Hendelsene skjedde i flere ulike provinser i Filippinene.

I tillegg døde to personer som følge av hjerteinfarkt i Oriental Mindoro, mens én person døde av elektrisk støt i Camarines Sur. Et ellevte offer døde av «ukjente årsaker» på et evakueringssenter i Sorsogon, ifølge politiet.

Dødstallene kan stige. Ytterligere tre personer er meldt å ha omkommet i Sorsogon, og politiet jobber med å bekrefte disse opplysningene.

I tillegg er minst 18 personer skadd, mens to er savnet, ifølge politiet.

En halv million evakuerte

Rundt 495.400 mennesker måtte evakuere. Mange er fortsatt i evakueringssentre i påvente av klarsignal for å dra hjem.

Tyfonen har også ført til store materielle skader. Om lag 6.500 hus har fått skader av den voldsomme vinden. Tak har blåst av og vinduer er knust. Enkelte hus er totalt ødelagt.

Kraftig regn ødela flyplassen i Legazpi City i Albay-provinsen da deler av taket kollapset og glassruter i terminalen ble smadret.

I Manila ble den internasjonale flyplassen stengt, mens stormen passerte over området. Det rammet 150.000 passasjerer, ifølge luftfartsmyndighetene. Flyplassen er nå åpen igjen.

Den sjuende tyfonen

Kammuri har nå beveget seg vekk fra Filippinene og avtatt i styrke.

Tyfonen slo inn over fastlandet tirsdag, med vindkast på opp mot 65 meter per sekund. I byen Gubat i Sorsogon-provinsen ble tak revet av bygninger. Landsbyene rundt ble oversvømmet da stormen raste vestover med kurs gjennom Quezon-provinsen og øyene sør for hovedstaden Manila.

