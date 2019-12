Trump lover å holde seg unna britisk valgkamp

NTB utenriks

– Dette blir et veldig viktig valg for dette storartede landet, men jeg har ingen tanker om det, sa Trump da han møtte pressen i London sammen med NATO-sjef Jens Stoltenberg tirsdag.

Den frittalende presidenten er i byen i forbindelse med NATOs toppmøte, og ifølge britiske medier er nervøsiteten stor hos de konservative for at Trump skal si noe som kan ødelegge for dem foran valget neste uke.

Statsminister Boris Johnson skal også ha bestemt seg for å minimere kontakten med Trump for ikke å bli assosiert for sterkt med ham.

Selv lover Trump at han ikke vil blande seg inn.

– Jeg ønsker ikke å gjøre det mer komplisert, sa Trump.

– Så jeg holder meg unna.

Den amerikanske presidenten la til at han mener Johnson er veldig kompetent. Da han fikk spørsmål om hvorvidt han kunne ha samarbeidet med opposisjonsleder Jeremy Corbyn, svarte Trump at han samarbeider godt med de fleste.

Trump tillot seg også å nevne at han har hjulpet mange kandidater i valgkamper hjemme i USA og klart å løfte dem.

– Men dette er et annet land.

