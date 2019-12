Trump: – Frankrikes NATO-uttalelse var veldig fornærmende

NTB utenriks

– Det der var en vågal uttalelse, sa Trump under et pressetreff med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i London tirsdag formiddag.

Trump langet ut mot Frankrike, som han sa har høy arbeidsledighet. Han hevdet at landet må skattlegge andre lands selskaper for å få inntekter, viste til gule vester-bevegelsen og sa at landet har hatt et tungt år.

– Derfor kan de ikke gå rundt og si slikt om NATO, sa Trump.

– Ingen trenger NATO mer enn Frankrike. USA trenger NATO minst. Derfor er det svært farlig når Frankrike uttaler seg slik om NATO, sa Trump.

Det var i et intervju med The Economist en snau måned før toppmøtet at Macron kalte NATO «hjernedødt». Macrons misnøye var utløst av at Tyrkia invaderte Nordøst-Syria etter at USA trakk seg ut – uten å informere de andre NATO-medlemmene.

I forrige uke reiste Stoltenberg til Paris for å rense luften med Macron. I London tirsdag fortalte NATO-sjefen hvorfor han mener det ikke er tilfelle at alliansen er hjernedød.

– NATO er blitt langt mer fleksibelt. NATO er aktivt, tilpasser seg, og implementerer nå den største kollektive forsvarsbudsjettøkningen siden den kalde krigen. NATO trapper opp kampen mot terrorisme. Alliansen har vist seg i stand til å endre seg. Derfor er vi en suksess, sa Stoltenberg.

Trump skrøt av Stoltenbergs innsats og sa han har gjort en veldig god jobb for å holde alliansen sammen.

