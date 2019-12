NATO-møtet: Trump med frontalangrep på Macron

NTB utenriks

– Det der var en vågal uttalelse, sa Trump under et pressetreff med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i London tirsdag formiddag.

Trump langet ut mot Frankrike, som han sa har høy arbeidsledighet. Han hevdet at landet må skattlegge andre lands selskaper for å få inntekter, viste til gule vester-bevegelsen og sa at landet har hatt et tungt år.

– Derfor kan de ikke gå rundt og si slikt om NATO, sa Trump.

– Ingen trenger NATO mer enn Frankrike. USA trenger NATO minst. Derfor er det svært farlig når Frankrike uttaler seg slik om NATO, sa Trump.

Det var i et intervju med The Economist en snau måned før toppmøtet at Macron kalte NATO «hjernedødt». Macrons misnøye var utløst av at Tyrkia invaderte Nordøst-Syria etter at USA trakk seg ut – uten å informere de andre NATO-medlemmene.

NATO-forsvar

I forrige uke reiste Stoltenberg til Paris for å rense luften med Macron. I London tirsdag fortalte NATO-sjefen hvorfor han mener det ikke er tilfelle at alliansen er hjernedød.

– NATO er blitt langt mer fleksibelt. NATO er aktivt, tilpasser seg, og implementerer nå den største kollektive forsvarsbudsjettøkningen siden den kalde krigen. NATO trapper opp kampen mot terrorisme. Alliansen har vist seg i stand til å endre seg. Derfor er vi en suksess, sa Stoltenberg.

Trump skrøt av Stoltenbergs innsats og sa at han har gjort en veldig god jobb for å holde alliansen sammen.

Budsjett, skatt og toll

– Jens har gjort en god jobb for å samle NATO. Men det er urettferdig at USA betaler en større andel av sitt BNP, mellom 4 og 4,3 prosent, mens Tyskland betaler 1-1,2 prosent av et langt mindre BNP. Det er urettferdig. EU behandler USA svært urettferdig i handelsspørsmål, sa Trump, som dermed flyttet temaet over på skattlegging, toll og handel.

Frankrike har nylig vedtatt skatt på digitale tjenester. Den rammer amerikanske nettkjemper som Google, Apple, Facebook og Amazon, selskaper som i utgangspunktet betaler svært liten skatt i markedene der de tjener penger.

Trumps regjering mener skatten diskriminerer de amerikanske selskapene, og truer med å legge toll på amerikansk import av franske varer som svar. Det kan bety at amerikanske importører må betale opptil 100 prosent toll på franske varer som champagne og ost.

– Hvis noen skal utnytte amerikanske selskaper, så skal det være oss, ikke Frankrike. Jeg vil ikke at Frankrike skal skattlegge amerikanske selskaper, sa Trump.

– Jeg har alltid hatt et godt forhold til Emmanuel. Noen ganger sier han ting han ikke bør si, men vi respekterer hverandre. Han gjør det han må, sa Trump, som mener Frankrike er NATO-landet som trenger mer beskyttelse enn noe annet.

Suksesshistorie

Stoltenberg var opptatt av å forsvare NATO som en suksesshistorie.

– NATO er eneste organ der Europa og USA møtes hver eneste dag. Det har vi gjort hver dag i mange år. Det er ulikheter mellom 29 land som har ulik historie, geografi og politisk styre, men alle står samlet for å beskytte hverandre, sa NATO-sjefen.

Bakteppet er ikke bare Macrons uttalelse om at NATO er hjernedødt, men også at Tyrkia stiller betingelse til NATO om at NATO må støtte Tyrkias offensiv mot kurdisk milits og omtale militsen som terrorgrupper, før Tyrkia vil støtte NATOs forsvarsplan, som omfatter Baltikum og Polen - og også Norge.

– Det er ikke noe nytt at 29 allierte har ulike syn på mye. Men til tross for politisk enighet, står vi alltid samlet, sa Stoltenberg på vegne av NATO.

Tyrkia

NATO-sjefen viste til at Tyrkia er en viktig NATO-alliert og det eneste NATO-landet som grenser til Midtøsten.

– Tyrkia var enormt viktig i vår felles innsats for å bekjempe IS, der vi bidro ved å bruke tyrkisk infrastruktur og baser, sa Stoltenberg. Han la til at Tyrkia, etter inngåelse av sin avtale med USA om å gå inn i det nordøstlige Syria, har bremset fremmarsjen der og at det nå er færre voldshendelser enn før.

Trump forsvarte også Tyrkias rolle.

– Jeg har et godt forhold til Tyrkia. Jeg liker Tyrkia og jeg går godt overens med presidenten, sa Trump.

Trump viste blant annet til at Tyrkia bisto USA i angrepet på IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

