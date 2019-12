Mot ny varmerekord for tiåret som tar slutt ved nyttår

NTB utenriks

Det fastslår Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i en rapport som ble lagt fram mandag under FNs klimakonferanse i Madrid.

Siden 1980 har vært eneste tiår vært varmere enn det foregående. Alt tyder på at dette også gjelder for årene fra 2010 til 2019.

Klodens gjennomsnittstemperatur har så langt i år ligget omtrent 1,1 grader høyere enn i førindustriell tid. 2019 ligger an til å bli ett av de tre varmeste årene som noen gang er målt.

De siste fem årene vil høyst sannsynlig bli den varmeste femårsperioden siden målingene begynte, ifølge WMO. Også mengden klimagasser i atmosfæren i år er den høyeste som noen gang er registrert.

– Hvis vi ikke umiddelbart tar grep for å bekjempe klimaendringene, er vi på vei mot en temperaturøkning på over 3 grader mot slutten av århundret, med stadig mer skadelige konsekvenser for menneskers levekår, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

