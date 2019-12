Google-direktør blir ny toppsjef for morselskapet Alphabet

NTB utenriks

Også den andre Google-grunnleggeren Sergey Brin, som har vært president i Alphabet, forlater toppledelsen.

Page og Brin skriver i en uttalelse at selskapet har utviklet seg og modnet siden det ble grunnlagt for over 20 år siden.

– Mens det har vært et kjempeprivilegium å være dypt involvert i den daglige ledelsen av virksomheten så lenge, tror vi at det er på tide å innta rollen som stolte foreldre, som gir råd og kjærlighet, men uten det daglige bråket, skriver de to.

Sundar Pichai har ledet Google i fire år. De siste månedene har Page og Brin uteblitt fra en rekke av selskapets arrangementer.

Nyheten ble kunngjort på Googles blogg tirsdag. Der skriver de også at de fortsetter som styremedlemmer og aksjeeiere. De roser også Pichai for hans innsats som Googles toppsjef.

Page og Brin grunnla søkemotoren i Silicon Valley i 1998.

