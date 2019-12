Frankrike vil ha EU-svar på USAs sanksjoner

NTB utenriks

Den amerikanske tollen er uakseptabel, sier Le Maire. Han føyer til at Frankrike har diskutert saken med EU-kommisjonen, og at det vil bli et kraftfullt europeisk svar hvis den blir innført.

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt å innføre skatt på digitale tjenester fra internasjonale IT-giganter som Facebook og Google, noe som har falt USAs president Donald Trump tungt for brystet.

Bakgrunnen for loven er økende irritasjon over at noen av verdens rikeste selskaper baserer seg i skatteparadiser og bare betaler symbolsk skatt der de driver sine forretninger.

Den nye franske loven innebærer at det innføres en skatt på 3 prosent på digital annonsering, salg av personlige data og annen inntekt for ethvert teknologiselskap som har mer enn vel 7 milliarder kroner i globale inntekter hvert år.

Trumps regjering mener skatten diskriminerer de amerikanske nettkjempene, og truer med å legge toll på amerikansk import av franske varer som svar. Det kan bety at amerikanske importører må betale opptil 100 prosent toll på franske varer som champagne og ost.

Tollen kan bli innført fra midten av januar.

(©NTB)