Finlands regjering går av

NTB utenriks

Centerpartiet, som sitter i regjering med Rinne fra sosialdemokratiske SPD, sa mandag at de ikke lenger har tillit til statsministeren.

Den finske presidenten sier til rikskringkasteren Yle at Rinne har levert oppsigelsen sin.

– Statsminister Antti Rinne leverte i dag regjeringens avskjedssøknad til republikkens president, heter det i en uttalelse fra presidentens kontor.

Krisen i Posti har utgangspunkt i en omorganisering der 700 ansatte ble flyttet over i et datterselskap, og en del ble tvunget til å gå ned i lønn. Dette har ført til flere store streiker, også i andre sektorer enn posten.

SPDs nestleder Sanna Marin sier til Yle at hun er klar for å ta på seg ansvaret for å lede regjeringsforhandlingene. Hun sier også at de i første omgang ikke kommer til å forhandle med noen andre partier enn de fem som sitter i den avtroppende koalisjonen.

President Sauli Niinistö skriver i en uttalelse at han takker Rinne for samarbeidet. Han har også bedt regjeringen bli sittende til en ny regjering er klar for å ta over.

