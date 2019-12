USA lar Libanon få militær bistand etter å ha holdt den tilbake

NTB utenriks

Sperringen på utbetaling av militær bistand verdt i alt 100 millioner dollar er nå opphevet av budsjettkontoret i Det hvite hus, opplyste kildene til nyhetsbyrået AFP mandag.

Regjeringen til president Donald Trump har ikke sagt noe om hvorfor bistanden er blitt holdt tilbake, men det er kjent at USA har forsøkt å få den libanesiske regjeringen til å distansere seg fra den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen som samarbeider tett med Iran. Hizbollah har det siste året hatt flere ministerposter i den libanesiske samlingsregjeringen og har vært imot at regjeringen skulle gi etter for de store protestene som den siste tiden har pågått i Libanon.

Landets sunnimuslimske statsminister Saad Hariri gikk av for en måned siden, men uten at det er klart om dette har noe å gjøre med USAs frysing av bistandsmidler.

David Hale, en tjenestemann i USAs utenriksdepartement, bekreftet at bistanden til Libanon ble holdt tilbake da han nylig vitnet under ed i forbindelse med riksrettsgranskningen av Trump.

På spørsmål om hvorfor den militære bistanden til Ukraina ble holdt tilbake, svarte Hale at han i juni fikk vite at bistanden til både Ukraina og Libanon var frosset uten forklaring.

Nylig skrev to fremtredende demokrater et brev til Det hvite hus der det går fram at Libanon venter på å få levert militære kjøretøy, våpen og ammunisjon for i alt 105 millioner dollar. I brevet skriver de at Libanons sikkerhetsstyrker fortsatt er under trussel fra IS, al-Qaida og en stadig sterkere Hizbollah-milits.

