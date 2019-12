Trump tar æren for økte forsvarsbudsjetter i NATO

NTB utenriks

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg la for få dager siden fram tall som viser at de allierte innen utgangen av neste år ligger an til å ha økt forsvarsbudsjettene med 130 milliarder dollar siden 2016.

Innen utgangen av 2024 vil tallet være 400 milliarder, ifølge Stoltenberg.

Trump, som mandag dro fra Washington med kurs for NATO-toppmøtet i London, tar æren for dette.

– I de 3 tiårene før jeg ble valgt, sank NATOs pengebruk med to tredeler og kun 3 andre NATO-medlemmer møtte sine finansielle forpliktelser. Siden jeg ble president, har antall NATO-allierte som oppfyller sine forpliktelser, mer enn DOBLET seg, og NATOs pengebruk har økt med 130 milliarder dollar, skriver han på Twitter.

