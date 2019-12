Trump raser mot Demokratene idet han setter kurs mot NATO-toppmøte

NTB utenriks

– Det de gjør med landet vårt, er fullstendig skammelig, sa Trump da han mandag gjorde seg klar til å fly til London.

Han påpeker at NATO-toppmøtet har vært planlagt i lang tid.

Justiskomiteen i Representantenes hus er ventet å starte den andre fasen i riksrettshøringene onsdag. Omtrent samtidig runder Trump av besøket i London, trolig med en pressekonferanse.

Ifølge Trump kommer han ikke til å sende advokater til riksrettshøringene, som han mener er et «narrespill».

Tidligere er det etterretningskomiteen som har spurt ut politikere og embetsfolk om hvorvidt Trump misbrukte sin makt da han i en telefonsamtale med Ukrainas president ba Ukraina etterforske hans politiske rival Joe Biden og Bidens sønn Hunter.

Høringene i justiskomiteen vil i stor grad dreie seg om det juridiske grunnlaget for en eventuell riksrettssak mot Trump, mens etterretningskomiteen har konsentrert seg om å samle inn fakta om saken.

Et sentralt spørsmål har vært om Trump holdt tilbake militær bistand til Ukraina for å presse landet til å etterforske far og sønn Biden.

(©NTB)