Minnemarkering etter London-terror

Statsminister Boris Johnson, Labour-leder Jeremy Corbyn og Londons ordfører Sadiq Khan var til stede under minnemarkeringen ved Guildhall Yard i City. Der ble de to drepte, Saskia Jones (23) og Jack Merritt (25) minnet med to minutters stillhet.

Forbipasserende som grep inn ved London Bridge, blant dem en polakk utstyrt med en narhval-tann og andre som brukte knyttnever og brannslukkingsapparat, ble gjort ære på for å ha lagt gjerningsmannen i bakken.

Også nødetatenes mannskaper ble berømmet under mandagens markering.

Det var den 28 år gamle terrordømte Usman Khan som knivstakk og drepte de to britene ved London Bridge fredag. Etter at han var blitt lagt i bakken av forbipasserende, ble han skutt og drept av politiet.

De to ofrene var tidligere studenter ved Cambridge-universitetet. De jobbet for det Cambridge-baserte rehabiliteringsprogrammet for straffedømte, Learning Together. Gjerningsmannen deltok på et arrangement i regi av Learning Together i Fishmongers' Hall ved siden av London Bridge, samme dag som han gjennomførte angrepet.

Tre personer ble også såret i angrepet. En av dem er utskrevet. De to andre er fortsatt på sykehus.

Mandag gjenåpnet London Bridge for biler og fotgjengere.

