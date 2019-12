Kina og Russland åpner gassrørledning

NTB utenriks

– Dagen i dag er bemerkelsesverdig, en virkelig historisk begivenhet, ikke bare for det globale energimarkedet, men først og fremst for dere og oss, Russland og Kina, sa Russlands president Vladimir Putin under en direktesendt markering på fjernsyn mandag sammen med sin kinesiske motpart Xi Jinping.

– Prosjektet er et eksempel på samarbeid som er til gjensidig nytte for våre to land. Utviklingen av kinesisk-russiske bånd er og vil være en utenrikspolitisk prioritert sak for begge våre nasjoner, sa Xi.

Gassrørledningen knytter sammen verdens største gasseksportør med verdens største energiimportør. Bak ligger ti år med harde forhandlinger og konstruksjonsarbeid under vanskelige forhold. Nesten 10.000 personer har deltatt i byggingen, opplyser det russiske gasselskapet Gazproms leder Aleksej Miller.

– Rørledningen går gjennom områder med myr, fjell, seismisk aktivitet, permafrost og stein, under ekstreme miljøforhold, opplyser Gazprom.

Naturgassrørledningen er 3.000 kilometer lang. Den går fra Øst-Sibir til Blagovesjtsjensk på grensen, og derfra inn i Kina.

Russland og Kina skrev i 2014 under på en avtale med 30 års varighet. Avtalen er verdt 400 milliarder dollar, nærmere 3.680 milliarder kroner etter dagens kurs. Gassrøret skal være fullt operativt i 2025 og forsyne Kina med 38 milliarder kubikkmeter naturgass i året. Kontrakten er den største i Gazproms historie.

(©NTB)