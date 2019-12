Nytt lederskap ovetok tøylene i EU

NTB utenriks

Tyske Ursula von der Leyen overtok formelt etter Jean-Claude Juncker søndag og er dermed første kvinnelige president i kommisjonen. Belgiske Charles Michel etterfølger Donald Tusk som EU-president.

Søndag ble både den nye overtakelsen markert, samt tiårsjubileet for Lisboatraktaten.

Under seremonien søndag sa von der Leyen at hun og de andre EU-lederne har et «ansvar overfor våre barn for å etterlate en union som er sterkere enn den vi arvet».

Von der Leyen skal lede 27 komissærer, som også inntok sine verv søndag. Hun har store ambisjoner om en grønn omstilling i Europa, som hun mener må lede an i klimakampen.

Opprinnelig skulle den nye EU-kommisjonen starte sitt arbeid 1. november, men EU-parlamentet avviste tre kandidater, noe som forsinket prosessen.

