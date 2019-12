Iran skeptisk til betalingssystem som skal omgå USAs sanksjoner

NTB utenriks

Transaksjonssystemet Instex ble opprettet i januar av Storbritannia, Tyskland og Frankrike, de europeiske partene i atomavtalen som skulle sikre at Iran ikke utviklet atomvåpen. Ordningen ble innført som en konsekvens av at USA har trukket seg fra atomavtalen.

Ytterligere seks europeiske land, blant dem Norge, sluttet seg til ordningen fredag.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk søndag hardt ut mot de seks landene og sa i en kommentar at de «burde skamme seg». Han beskyldte dem for å gjøre det lettere for Iran å utvikle atomvåpen.

Under en pressekonferanse søndag uttrykte lederen i den iranske nasjonalforsamlingen tvil om hvorvidt dette vil føre til noe. Iran har gitt ordningen en lunken mottakelse siden den ikke omfatter eksport av olje, landets viktigste inntektskilde.

– Det er uklart om Instex vil gi konkrete resultater, sa Ali Larijani.

De seks landene er, foruten Norge, Danmark, Sverige, Finland, Nederland og Belgia. Landene sier det er avgjørende at Iran uten forsinkelser respekterer alle pålegg og forskrifter i atomavtalen.

Til dags dato er det ennå ikke gjennomført noen fulle transaksjoner via Instex. Ordningen bygger på en slags byttehandel, der Iran skal kunne handle med omverdenen på områder som medisinske forsyninger og humanitær innsats.

