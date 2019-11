London-angrepet fører til politisk krangel

NTB utenriks

Patel hevder at lover som ble innført i 2008 av Gordon Browns regjering, gjorde at «farlige terrorister automatisk ble løslatt etter å ha sonet halve straffen sin».

Det skriver innenriksministeren på Twitter.

Hun viser trolig til loven om strafferett og immigrasjon fra 2008 som åpnet for at straffedømte kan løslates på prøve etter å ha sonet halvparten av straffen sin, ifølge Sky News.

Planla angrep mot børsen

28 år gamle Usman Khan, som drepte to mennesker før han ble skutt og drept, ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen.

Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Politiet har bekreftet at Khan ble dømt for terror i 2012 og prøveløslatt i desember 2018.

Svarte Labour-politiker

Uttalelsen fra Patel kommer etter at Labour-politiker Yvette Cooper, som var leder i Underhusets innenrikskomité under Gordon Brown, i en rekke tweets stilte spørsmål om hvordan det kunne skje at Khan ble løslatt før tiden.

Ifølge flere britiske medier hadde Khan hatt på seg elektronisk fotlenke siden prøveløslatelsen i desember i fjor, og hadde fortsatt denne på seg under angrepet fredag.

Myndighetene varsler nå gjennomgang av hvilke regler som gjelder for prøveløslatelse. Det opplyser Brandon Lewis, ansvarlig for sikkerhetsspørsmål i det britiske innenriksdepartementet.

