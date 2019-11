Kilder: Maltas statsminister Joseph Muscat går av 18. januar

NTB utenriks

Statsminister Joseph Muscat skal starte prosessen med å finne en etterfølger til statsministervervet som skal velges 18. januar, opplyser kilder i Muscats parti Partit Laburista til nyhetsbyrået DPA.

Muscat vil gå av så snart partiet hans har valgt en ny leder, opplyser partikilder til AFP.

Først vil Muscat imidlertid se til at drapet på journalisten Daphne Caruana Galizia «oppklares på hans vakt, som han har lovet», ifølge kilden.

Etter at den eller dem som står bak, er stilt for retten, vil statsministeren kunngjøre sin avgang. Valg om nytt lederskap holdes 18. januar, opplyser kilden videre.

Store følger

Drapet på gravejournalisten Daphne Caruana Galizia (53) i 2017 har fått store politiske følger.

Utviklingen i saken tiltok etter at den fremtredende forretningsmannen Yorgen Fenech ble pågrepet i forrige uk. Fenech hevder at Muscats tidligere stabssjef Keith Schembri, som gikk av tidligere denne uken, sto bak drapet.

I tillegg har to ministre trukket seg fra sine stillinger som følge av drapsetterforskningen.

Krever hans avgang

Opposisjonen og befolkningen på Malta har krevd at Muscat går av, noe han hittil har nektet.

Den maltesiske avisa, Times of Malta, meldte fredag ettermiddag at Muscat hadde informert sine kollegaer at han vil trekke seg når forretningsmannen Yorgen Fenech formelt blir siktet for drapet på gravejournalisten Daphne

En annen maltesisk avis, Malta Today, meldte at Muscat ville trekke seg når hans erstatter er klar de kommende ukene.

