WHO innstiller arbeidet mot ebola i deler av Kongo etter angrep

NTB utenriks

Verdens helseorganisasjon (WHO) innstilte torsdag arbeidet mot ebola i noen områder i Kongo, som følge av sikkerhetssituasjonen. WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus fordømmer angrepene.

– Ebola var på retretten. Disse angrepene vil gi sykdommen kraft igjen, og flere mennesker vil dø som en konsekvens, sier han i en uttalelse.

Han ber videre om at det han kaller en voldsspiral må ta slutt.

Blant de drepte er en person som jobbet for det kongolesiske helsedepartementet, samt to sjåfører. I tillegg ble en politibetjent drept, ifølge WHO.

Flere angrep

De fire ble drept i to separate angrep, et av dem mot et kompleks i Biakato-regionen der ebola-bekjempere bodde, har FN-kilder opplyst til AFP.

Ifølge samme kilde er en person savnet etter angrepet og fem andre såret. I Mangina-regionen ble et kontor der hjelpearbeidet blir koordinert, angrepet. En militant ble drept i Mangina, opplyser kongolesiske myndigheter til DPA.

Angrepene kommer etter flere dager med voldelige opptøyer i byen Beni, hvor innbyggerne stormet et FN-kontor i raseri over stadige angrep fra opprørere.

Flere ganger tidligere har helsearbeidere og klinikker blitt angrepet. Noen av angrepene antas å være økonomisk motiverte. Kongolesiske myndigheter sa i starten av november at det da hadde vært 300 angrep mot helsearbeidere siden årsskiftet.

Drøyt 5.500 rammet

Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet over 2.200 mennesker livet, og over 3.300 er blitt smittet. Antall smitteutbrudd har vært på tilbakegang den siste tiden. WHO advarte i juli om at ebolautbruddet er en internasjonal folkehelsekrise.

Mer enn 800 av organisasjonens ansatte bistår den kongolesiske regjeringens i arbeid med å motarbeide sykdommen, sammen med andre nasjonale og internasjonale aktører. Mer enn 255.000 mennesker har fått ebolavaksine i Kongo.

(©NTB)