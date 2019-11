Ukrainsk cruisekaptein tiltalt etter kollisjon med turistbåt i Ungarn

NTB utenriks

Den 64 år gamle ukrainske kapteinen er tiltalt for «uforsvarlig oppførsel i vannbåren trafikk».

Han er også tiltalt for å ikke ha utøvd nødhjelp etter ulykken, til tross for at han hadde deltatt i redningsøvelser samme år.

Han risikerer opp mot elleve års fengsel. Påtalemyndigheten vil be om ni års fengsel dersom han erkjenner straffskyld i et forberedende rettsmøte.

Ulykken skjedde 30. mai. Elvecruiseskipet Viking Sigyn traff bakenden til turistbåten Mermaid, noe som førte til at turistbåten ble dyttet ned i vannet.

Turistbåten sank med 35 personer om bord. Foruten to personer var alle fra Sør-Korea. Kun sju ble reddet.

Viking Sigyn eies av rederiet Viking Cruises.

