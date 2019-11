NTB utenriks

Han ankom flybasen Bagram Airfield like før klokken 20.30 lokal tid. Dette er den største amerikanske militærbasen i Afghanistan.

Presidentens besøk varte i om lag to og en halv time. Han uttalte at USA og Taliban har gjenopptatt samtaler, og at han tror Taliban er åpne for våpenhvile.

Uttalelsen kommer over to måneder etter at Trump brått brøt fredssamtaler med Taliban etter et bombeangrep i Kabul hvor tolv personer, deriblant en amerikansk soldat, ble drept.

(©NTB)