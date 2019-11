Trump: USA og Taliban har gjenopptatt fredssamtalene

NTB utenriks

USAs president ankom flybasen Bagram Airfield like før klokken 20.30 lokal tid. Dette er den største amerikanske militærbasen i Afghanistan.

Presidenten serverte Thanksgiving-kalkun til de amerikanske soldatene. Besøket varte i om lag to og en halv time. Under visitten rakk Trump også å møte Afghanistans president Ashraf Ghani.

President Trump sa at USA og Taliban har gjenopptatt samtaler, og at han tror Taliban er åpne for våpenhvile.

Uttalelsen kommer over to måneder etter at Trump brått brøt fredssamtaler med Taliban etter et bombeangrep i Kabul hvor tolv personer, deriblant en amerikansk soldat, ble drept.

– Taliban vil gjøre en avtale. Vi hadde møter med dem, og vi sa at det må være våpenhvile, og de ville ikke ha våpenhvile, og nå ønsker de våpenhvile, sa han.

Siden i fjor sommer har det foregått forhandlinger mellom USA og Taliban. Målet var en fredsavtale som kunne åpne for at alle amerikanske soldater ble trukket ut. Men i begynnelsen av september ble forhandlingene brått innstilt av president Donald Trump. Siden da har Taliban trappet opp angrepene, som i mange tilfeller har rammet sivile.

