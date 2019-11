Minst 22 irakiske demonstranter drept i sammenstøt

NTB utenriks

Demonstrantene ble drept da sikkerhetsstyrker åpnet ild torsdag, opplyser kilder i helsevesenet og sikkerhetstjenestene.

Sammenstøtene brøt ut da sikkerhetsstyrkene grep inn for å få kontroll over to bruer i byen som demonstranter hadde blokkert.

Demonstranter har fylt gatene i hovedstaden Bagdad og byer sør i landet i snart to måneder med krav om politiske reformer og et oppgjør med korrupsjon og ineffektivitet.

Som følge av de blodige sammenstøtene har statsminister Adel Abdul-Mahdi nå sparket militærkommandøren som ble utsendt til byen for å roe ned situasjonen.

Abdul-Mahdi, som også er sjef for Iraks militærstyrker, har beordret høytstående militærtjenestemenn til å gripe inn flere steder sør i landet.

Onsdag ble et iransk konsulat stukket i brann i den hellige byen Najaf. Iran har fordømt angrepet.

Det irakiske militæret har samtidig kunngjort at det vil bli satt inn ekstra styrker for å gjenopprette ro og orden.

