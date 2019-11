Flere irakiske demonstranter drept i sammenstøt

NTB utenriks

I Nasiriyah, sør i Irak, ble 23 demonstranter drept da sikkerhetsstyrker åpnet ild torsdag, opplyser kilder i helsevesenet og sikkerhetstjenestene.

Sammenstøtene brøt ut da sikkerhetsstyrkene grep inn for å få kontroll over to bruer i byen som demonstranter hadde blokkert.

Ytterligere fire demonstranter ble drept og 22 såret da sikkerhetsstyrker skjøt med skarpt mot demonstranter på Ahrar-brua i hovedstaden Bagdad.

To måneder med demonstrasjoner

Demonstranter har fylt gatene i Bagdad og andre byer sør i landet i snart to måneder. De krever politiske reformer og et oppgjør med korrupsjon og ineffektivitet. Protestbevegelsen gjør også opprør mot Irans økende påvirkning i landet.

Regjeringen har lovet reformer, men folket krever regimeskifte.

Som følge av de blodige sammenstøtene har statsminister Adel Abdul-Mahdi nå sparket militærkommandøren som ble utsendt til Nasiriyah for å roe ned situasjonen.

Mahdi, som også er sjef for Iraks militærstyrker, har beordret høytstående militærtjenestemenn til å gripe inn flere steder sør i landet.

Det irakiske militæret har samtidig kunngjort at det vil bli satt inn ekstra styrker for å gjenopprette ro og orden. Demonstrantene har sperret av veier flere steder.

Satte fyr på konsulat

Onsdag ble et iransk konsulat satt i brann i den hellige byen Najaf.

En demonstrant ble drept og 35 såret da politiet skjøt med skarpt i et forsøk på å forhindre demonstrantene fra å ta seg inn i konsulatbygget. Ingen av konsulatets ansatte ble skadd i brannen.

Da de kom seg inn i konsulatet, skal demonstrantene, ifølge en anonym politikilde, ha fjernet et iransk flagg og byttet det ut med et irakisk. Iran har fordømt angrepet.

Demonstrasjonene har pågått siden 1. oktober. Minst 350 er blitt drept av sikkerhetsstyrker, og over 15.000 er skadd i sammenstøtene.

