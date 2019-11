WHO: Over 5.000 døde av meslinger i Kongo i år

NTB utenriks

Ved midten av november var det blitt registrert 250.270 tilfeller av meslinger, inkludert 5.110 dødsfall, ifølge WHO.

Tallet er over dobbelt så høyt som antallet døde etter landets ebolaepidemi.

Meslingepidemien i Kongo skjøt fart i juni, og i september ble det iverksatt en vaksinekampanje i et forsøk på å få situasjonen under kontroll. WHO opplyser at kampanjen fortsatt pågår og at den er forventet å bli fullført ved utgangen av året.

Ifølge organisasjonen er hele landet omfattet av utbruddet, og de som i størst grad rammes er barn og spedbarn.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som spres ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølelsessymptomer, feber og utslett. Virussykdommen kan forebygges med vaksinering, men WHO har den siste tiden uttrykt bekymring for økt vaksinemotstand i flere land.

Vaksinen er ifølge WHO svært effektiv, og organisasjonen oppfordrer alle til å sørge for at de er tilstrekkelig vaksinert.

