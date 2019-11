Nervegiften novitsjok forbys

NTB utenriks

Beslutningen ble tatt av diplomater fra organisasjonens 193 medlemsland. De vedtok onsdag å oppdatere listen over forbudte stoffer som omfattes av FN-konvensjonen mot kjemiske våpen.

Det er første gang det er blitt gjort siden konvensjonen trådte i kraft i 1997.

Novisjok ble utviklet av Sovjetunionen under den kalde krigen, og var stoffet som ble brukt i attentatet mot Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i mars 2018.

De to overlevde angrepet, men en britisk kvinne døde senere etter at hun var i kontakt med en parfymeflaske som inneholdt nervegiften.

Storbritannia anklager russiske agenter for å stå bak, og mener også at angrepet «nesten helt sikkert» ble godkjent av Moskva.

Russland nekter for å ha hatt noe med angrepet å gjøre, og hevder også at de har ødelagt alle sine kjemiske våpen.

Enigheten om et forbud anses som et sjeldent kompromiss på et møte som har vært preget av anspent stemning. Russland er sterkt imot organisasjonens nye budsjett, som omfatter bevilgninger til et nytt team som skal avgjøre hvem som står bak kjemiske angrep i Syria.

