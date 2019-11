Dødstallene stiger etter jordskjelvet i Albania

NTB utenriks

Ytterligere fire personer ble bekreftet døde tidlig onsdag, og dødstallene har dermed steget til 25.

Fortsatt fryktes det at flere er fanget under sammenraste bygninger. I Durrës har blant annet et høyhus på 18 etasjer og to hoteller kollapset.

Redningsarbeidere fortsetter å lete etter overlevende.

Til sammen er 43 personer hentet ut av ruinene i live. Flere av dem er barn, ifølge tv-kanalen Klan.

Jordskjelvet med styrke 6,4 inntraff like før klokken 4 natt til tirsdag, om lag 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana. Siden har det vært en rekke kraftige etterskjelv.

I kystbyen Durrës, Albanias nest største by, har folk sovet i telt, biler og på et fotballstadion som følge av etterskjelvene.

I september ble minst 108 mennesker skadd da Albania ble rammet av et kraftig jordskjelv. Dette skjelvet hadde en styrke på 5,8, og episenteret var ved Durrës.

(©NTB)