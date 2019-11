NTB utenriks

Det opplyser politikilder til NBC News. Det ukjente flyet skal ha tatt seg inn i en del av luftrommet over Washington der det ikke har tilgang.

Beredskapstiltak ble satt i verk både i Det hvite hus og i kongressbygningen Capitol, melder amerikanske medier. Kommentatoren Natalie Johnson, som skriver for The Washington Free Beacon, meldte imidlertid på Twitter like etter klokka 15 at politiet hadde avblåst alarmen.

(©NTB)