Jødisk leder kritiserer Corbyn i valgkampen

NTB utenriks

De siste årene er det kommet mange anklager om antisemittisme blant medlemmer av Labour, og partiledelsen har fått krass kritikk for sin håndtering av situasjonen.

Sjefrabbi Ephraim Mirvis mener håndteringen er så slett at Corbyn er uskikket til å lede landet. Mirvis kommer med ramsalt kritikk av Labour-lederen i et leserinnlegg i avisa The Times tirsdag.

– Hva vil skje med jøder og jødedommen i Storbritannia hvis Labour danner den neste regjeringen, spør sjefsrabbien.

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, uttrykker forståelse for Mirvis' syn på Twitter. Sjefsrabbiens uttalelse gjenspeiler den dype usikkerheten og frykten som mange britiske jøder føler, mener Welby.

At religiøse ledere tilsynelatende tar side i en britisk valgkamp er svært uvanlig. Corbyn forsikrer i en uttalelse at Labour ikke aksepterer noen form for antisemittisme, noe han også har understreket flere ganger tidligere.

