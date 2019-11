Google sparker kritiske ansatte

NTB utenriks

Alle de fire som nå har fått sparken, har stått fram offentlig med kritikk mot deler av Googles virksomhet, blant annet prosjekter der selskapet har samarbeidet med amerikanske myndigheter.

Da en av de fire, Rebecca Rivers, nylig ble suspendert sammen med en annen ansatt, førte det til en demonstrasjon utenfor selskapets San Francisco-kontor.

I et skriv Bloomberg News har fått tilgang til, sier Google at de fire systematisk har søkt etter andre ansattes materiale og arbeid. Det heter også at en av de fire skal ha abonnert på andre ansattes kalendre, slik at de har fått epostmeldinger om deres arbeid og gjøremål, samt opplysninger om personlige møter, legeavtaler og familieaktiviteter, uten at de det gjaldt visste det.

Rivers avviser anklagene. Etter at hun fortalte om oppsigelsen i en Twitter-melding, har flere nåværende og tidligere Google-ansatte kritisert selskapet og antydet at protestaksjonene vil fortsette.

– Dette er feige represalier, og jeg ber alle som kan, om å komme og vise sin støtte, skriver Meredith Whittaker, som var med på å organisere en proteststreik hos Google i fjor og siden har forlatt selskapet, ifølge henne selv etter å ha blitt møtt med mottiltak.

Google vil ikke kommentere saken nærmere.

(©NTB)