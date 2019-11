NTB utenriks

Omfattende og umiddelbare tiltak for å trappe ned bruken av fossilt brennstoff kreves for å unngå at Paris-avtalens mål om å begrense oppvarmingen av atmosfæren til 1,5 grader innen 2030 ikke blir uoppnåelig, heter det i FNs miljøprograms (UNEP) årlige utslippsrapport Emissions Gap Report, som ble lagt fram tirsdag.

UNEP slår også fast i sin rapport at CO2-utslippene stiger hvert år, og advarer om at det ikke er tegn til at utslippene vil nå noen topp de nærmeste årene.

